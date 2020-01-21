2020-01-21T16:59:16+03:00
Происшествия

Поступил сигнал о восьмом минировании крупного рынка в Кемерове

Помещение обследовали кинологи
Яна ПОПОВА
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Поступил сигнал о восьмом минировании крупного рынка в КемеровеПоступил сигнал о восьмом минировании крупного рынка в КемеровеФото: Кирилл ЧАЩИН
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Во вторник, 21 января, в МЧС поступил очередной сигнал о минировании рынка «Сотка». Как передают очевидцы, помещение обследовали кинологи с собаками.

Сообщается, что специалисты осмотрели территорию рынка и не нашли ни единого взрывного устройства.

Напомним, ранее становилось известно, что подобные сигналы поступали в правоохранительные органы семь раз за неделю. Первый вызов был 13 января, а 15 января полицейским поступило сразу два сигнала о помощи. В помещении сразу же были включены сирены, эвакуированы люди и перекрыты все выходы.

Каждый раз на место отправлялись сотрудники полиции, МЧС и кинологи. Они проверяли территорию рынка, а также все грузовые машины, которые прибывали на место или же покидали его. Однако следы взрывчатых веществ на территории рынка «Сотка» так и не было обнаружено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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