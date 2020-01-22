Сергей Цивилев рассказал об изменениях в крупном торговом центре в Кемерове

22 Янв. 2020 2020-01-22T03:02:11+03:00

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поручил главе Кемерово помочь собственнику торгового центра «Лапландия» в реализации проекта по благоустройству территории, расположенной рядом со зданием.

Этим губернатор поделился со своими подписчиками в социальной сети. Он сообщил, что лично посетил торгово-развлекательный центр, осмотрел здание, встретился с арендодателем и пообщался с покупателями, которые рады, что «Лапландия» снова работает.

– Я тоже доволен тем, что все необходимые мероприятия по обеспечению безопасности людей исполнены. Об этом мне доложили руководители МЧС и других проверяющих служб. Собственники серьезно подошли к этому вопросу, выполнили все в полном объеме, – подчеркнул Сергей Цивилев.

Кроме того, он отметил, что вместе с владельцем он обсудил дальнейшее развитие торгово-развлекательного комплекса. Так, арендодатель предлагает благоустроить территорию, прилегающую к «Лапландии». Там планируют разбить парковую зону и создать площадки для активных видов спорта.

Губернатор поддержал инициативу и дал поручение главе Кемерова Илье Середюку помочь собственнику в реализации проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU