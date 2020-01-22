Положил подальше: кемеровчанин прятал наркотики в трусах

22 Янв. 2020 2020-01-22T06:40:00+03:00

Теперь он может лишиться свободы на срок до 20 лет

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45-летний кемеровчанин занимался распространением наркотиков. При этом запрещенные вещества он носил не в сумке или карманах, а в нижнем белье.

Целых 39 доз героина обнаружили сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Кемеровской области в нижнем белье у жителя Кемерова. Незадолго до этого они получили информацию о том, что 45-летний горожанин причастен к торговле запрещенными веществами. Когда задержанного стали досматривать, оказалось, что при себе у него было более трех граммов героина. При этом все 39 доз он прятал в нижнем белье.

Мужчина признался, что эти свертки с наркотиками он планировал разложить по «закладкам». Однако вместо этого оказался в полиции. В скором времени ему предстоит предстать перед судом. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, за незаконное хранение и сбыт наркотиков кемеровчанин может лишиться свободы на срок до 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU