Жителям пострадавшей от взрыва многоэтажки в Новокузнецке разрешили вернуться домой

22 Янв. 2020 2020-01-22T06:43:08+03:00

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Жителям трех квартир дома № 10 по проспекту Мира в Новокузнецке разрешили вернуться в свое жилье. Рабочие заменили или укрепили все конструкции, и теперь в доме находиться безопасно.

После взрыва течение трех месяцев в квартирах № 1, 5 и 9, а также в подвальном помещении дома работали специалисты. Они заменили укрепляющие балки, стойки на первом и втором этажах. А после того, как все работы были завершены, безопасность дома для проживания проверили специалисты «Кузбассгражданпроекта». Только после их заключения люди вернулись в свои квартиры.

- Стойки с наружной стороны и внутри помещения этих квартир - для усиления их устойчивости. Также перекрытия были усилены за счет стяжки на этих перекрытиях, проведено усиление с внешней стороны дома. В результате ремонтных работ все помещения приведены в более надежное состояние, чем были до этого, - прокомментировала директор филиала проектного института «Кузбасспроект» в Новокузнецке Ольга Здешиц.

Напомним, взрыв прогремел 26 октября 2019 года. Именно в тот день владелица одной из квартир попросила мужчину открыть сейф, который достался ей от мужа. Мужчина стал вскрывать сейф болгаркой, а потом прогремел взрыв. Как оказалось, в сейфе бывший его владелец хранил боеприпасы.

ИСТОЧНИК KP.RU