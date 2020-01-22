22 Янв. 2020 2020-01-22T05:03:56+03:00

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Всероссийская акция «Дарите книги с любовью» в самом разгаре! Медиахолдинг «Кузбасс» и редакция газеты «Комсомольская правда – Кемерово» принимают в ней активное участие.

Так, в рамках акции открывается еще один пункт приема книг. Теперь горожане, решившие присоединиться к акции и подарить еще больше ярких увлекательных книг юным читателям, могут принести их редакцию газеты «Комсомольская правда – Кемерово». Требования к книгам самые простые: они должны быть новыми или в хорошем состоянии, а главное – интересными для юных читателей.

Дарить книги с любовью кузбассовцам стало легче

Принести книги, которые в дальнейшем будут переданы библиотекам области, можно по адресу: проспект Октябрьский, 28, офис 406, 4 этаж, т.: 8(3842) 35-38-09. Ждем вас с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00. К слову, здесь же можно приобрести книги из коллекции ИД «Комсомольская правда».

- улица Арочная, 21а;

- проспект Ленина, 71;

- улица Ноградская, 3 (Союз Молодежи Кузбасса);

- книжные киоски расположены на ул. Арочная, 21а и пр. Ленина,71.

ИСТОЧНИК KP.RU