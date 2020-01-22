2020-01-22T05:03:56+03:00
Общество

Дарить книги с любовью кузбассовцам стало легче

Новый пункт приема книг открыла «Комсомольская правда - Кемерово»
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Дарить книги с любовью кузбассовцам стало легчеДарить книги с любовью кузбассовцам стало легче
Изменить размер текста:

Всероссийская акция «Дарите книги с любовью» в самом разгаре! Медиахолдинг «Кузбасс» и редакция газеты «Комсомольская правда – Кемерово» принимают в ней активное участие.

Так, в рамках акции открывается еще один пункт приема книг. Теперь горожане, решившие присоединиться к акции и подарить еще больше ярких увлекательных книг юным читателям, могут принести их редакцию газеты «Комсомольская правда – Кемерово». Требования к книгам самые простые: они должны быть новыми или в хорошем состоянии, а главное – интересными для юных читателей.

Дарить книги с любовью кузбассовцам стало легче

Дарить книги с любовью кузбассовцам стало легче

Принести книги, которые в дальнейшем будут переданы библиотекам области, можно по адресу: проспект Октябрьский, 28, офис 406, 4 этаж, т.: 8(3842) 35-38-09. Ждем вас с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00. К слову, здесь же можно приобрести книги из коллекции ИД «Комсомольская правда».

- улица Арочная, 21а;

- проспект Ленина, 71;

- улица Ноградская, 3 (Союз Молодежи Кузбасса);

- книжные киоски расположены на ул. Арочная, 21а и пр. Ленина,71.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В кузбасском городе построят кафедральный собор
Дарить книги с любовью кузбассовцам стало легче
Жителям пострадавшей от взрыва многоэтажки в Новокузнецке разрешили вернуться домой
Положил подальше: кемеровчанин прятал наркотики в трусах
Сергей Цивилев рассказал об изменениях в крупном торговом центре в Кемерове
После пожара в кабинете физики Следком проверит кузбасскую школу
Крупный рынка в Кемерове заминировали в восьмой раз за неделю
Фигуранту дела «Зимней вишни» отказали в смягчении меры пресечения
В Кемерове продавали шаурму с кишечной палочкой
В Кузбассе столкновение движущегося состава и автобуса попало на видео
Названа причина пожара в Кузбассе, в котором погибла 9-летняя девочка
В прокуратуре рассказали о нарушениях при вывозе мусора в Кузбассе
Стала известна дата Всероссийской массовой лыжной гонки в Кузбассе
В Кузбассе двое мужчин украли уголь на 8 миллионов рублей
Ухи захотелось: рыбаки украли осетра из супермаркета в Новокузнецке
Магия чисел: сколько кузбассовцев захотело пожениться в красивую дату
Потерявшая память кемеровчанка пропала в Кузбассе
Информация о голодовке стрелка в новокузнецком суде не подтвердилась
В Кемерове на переходе автомобиль сбил ребенка
Кемеровчанку с магнитиками лишили свободы на девять лет
Замгубернатора рассказал о разрезе в 20 километрах от Кемерова
Три человека погибли в горящем доме в Кузбассе
Кемеровчанин украл деньги у ребенка и пропил их
В Кузбассе из-за снегопада иномарку выбросило в сугроб
В ночном клубе Кузбасса умерла глава регионального управления Минюста РФ
В Кузбассе столкнулись автомобиль и запряженные конем сани
Сергей Цивилев: В Кузбассе появятся авиарейсы до Абакана, Кызылы и Омска