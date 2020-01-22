2020-01-22T06:55:06+03:00
Общество

В кузбасском городе построят кафедральный собор

Земельный участок под строительство уже выделен
Екатерина РОМАНОВА
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В кузбасском городе построят кафедральный собор. ФОТО: пресс-служба Кузбасской митрополииВ кузбасском городе построят кафедральный собор. ФОТО: пресс-служба Кузбасской митрополии
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В Мариинске в скором времени может появиться кафедральный собор. Будущее строительство обсудили глава Мариинского муниципального района Александр Кривцов и благочинный Мариинского округа протоиерей Владимир Фролов.

Как сообщает пресс-служба Кузбасской митрополии, храм будет воздвигнут в честь равноапостольной Марии Магдалины, которая является покровительницей города Мариинска. На рабочем совещании Александр Кривцов и Владимир Фролов обсуждали детали будущего строительства, под которое уже выделен участок - согласно генеральному плану.

Когда же совещание завершилось, глава города и отец Владимир отправились на участок, где в будущем воздвигнут храм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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