В кузбасском городе построят кафедральный собор
В Мариинске в скором времени может появиться кафедральный собор. Будущее строительство обсудили глава Мариинского муниципального района Александр Кривцов и благочинный Мариинского округа протоиерей Владимир Фролов.
Как сообщает пресс-служба Кузбасской митрополии, храм будет воздвигнут в честь равноапостольной Марии Магдалины, которая является покровительницей города Мариинска. На рабочем совещании Александр Кривцов и Владимир Фролов обсуждали детали будущего строительства, под которое уже выделен участок - согласно генеральному плану.
Когда же совещание завершилось, глава города и отец Владимир отправились на участок, где в будущем воздвигнут храм.
ИСТОЧНИК KP.RU