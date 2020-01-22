22 Янв. 2020 2020-01-22T05:57:37+03:00

В Кемерове после сигнала о минировании эвакуировали многоэтажку. ФОТО: vk.com, "Регион 42"

О бомбе в пятиэтажке сообщили по телефону

Изменить размер текста: A A

Провести вечер на морозе пришлось жителям многоэтажного дома по улице Гагарина, 155. Здесь жильцов эвакуировали из-за сообщения о минировании.

Сигнал о минировании поступил в экстренные службы около семи часов вечера. Сотрудники полиции провели поквартирный обход, попросили всех жильцов одеться и срочно покинуть квартиры. Пока взрослые и дети стояли на улице, дом проверяли кинологи с собаками.

Из неофициальных источников стало известно, что о минировании сообщил подросток. Он заявил, что его друг в разговоре упомянул о бомбе, заложенной в доме, и решил проявить бдительность, - об этом сообщает телеканал «Вести-Кузбасс».

На улице жителям дома пришлось провести около двух часов, а потом все смогли вернуться домой. Бомбу в доме не нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU