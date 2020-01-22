В Кемерове после сигнала о минировании эвакуировали многоэтажку
Провести вечер на морозе пришлось жителям многоэтажного дома по улице Гагарина, 155. Здесь жильцов эвакуировали из-за сообщения о минировании.
Сигнал о минировании поступил в экстренные службы около семи часов вечера. Сотрудники полиции провели поквартирный обход, попросили всех жильцов одеться и срочно покинуть квартиры. Пока взрослые и дети стояли на улице, дом проверяли кинологи с собаками.
Из неофициальных источников стало известно, что о минировании сообщил подросток. Он заявил, что его друг в разговоре упомянул о бомбе, заложенной в доме, и решил проявить бдительность, - об этом сообщает телеканал «Вести-Кузбасс».
На улице жителям дома пришлось провести около двух часов, а потом все смогли вернуться домой. Бомбу в доме не нашли.
ИСТОЧНИК KP.RU