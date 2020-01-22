Сергей Цивилев рассказал об изменениях выплаты маткапитала в Кузбассе

22 Янв. 2020 2020-01-22T06:02:27+03:00

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В эфире радио губернатор Кемеровской области ответил на вопросы кузбассовцев. Сергей Цивилев рассказал об изменениях выплаты материнского капитала. В регионе работают над инициативой Владимира Путина в послании президента Федеральному Собранию.

—Если говорить обинициативе президента насчет маткапитала, то сейчас разрабатывается программа по исполнению этой инициативы. Мы всё отслеживаем и как только будет механизм исполнения, мы несомненно его сразу выполним и до вас сразу доведем, — сообщил Сергей Цивилев.

Также губернатор сказал, что в Кузбассе продолжают выплачивать региональный маткапитал – 130 тысяч рублей. Цивилев напомнил и об увеличении пособия для ребенка.

— Мы с 1 января 2010 года уже увеличили на 10% размер пособия для ребенка семьям. Также изменили критерии нуждаемости при получении этой ежемесячной денежной выплаты. Если раньше выплаты получали семьи, уровень дохода на одного члена семьи которого не превышал одного прожиточного минимума, то теперь доход не должен превышать двух прожиточных минимумов. Это сразу резко увеличило количество семей, которые теперь будут получать выплаты. Было 8000 семей, сейчас добавляется ещё 5000 семей, — рассказал глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU