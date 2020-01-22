В Кузбассе увеличилось количество заболевших ОРВИ до 11000
В Кемеровской области за минувшую неделю вдвое увеличилось количество заболевших ОРВИ. Сейчас этот показатель достиг 10890 человек.
Специалисты областного Управления Роспотребнадзора отмечают, что такой показатель заболеваемости на 5,2% ниже эпидемического порога. Анализы 75 больных ОРВИ отправили на исследование в лабораторию, чтобы установить причину болезни. Врачи сообщают, что ОРВИ вызвали негриппозные вирусы: вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы, риновирусы, бокавирусы.
В Кемерове с 13 по 19 января зарегистрировали 2 869 случаев ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 11,7%. Всего за неделю в Кузбассе госпитализировали 239 человек из-за этого заболевания.
ИСТОЧНИК KP.RU