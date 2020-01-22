В Кузбассе увеличилось количество заболевших ОРВИ до 11000

22 Янв. 2020 2020-01-22T06:32:43+03:00

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В Кемеровской области за минувшую неделю вдвое увеличилось количество заболевших ОРВИ. Сейчас этот показатель достиг 10890 человек.

Специалисты областного Управления Роспотребнадзора отмечают, что такой показатель заболеваемости на 5,2% ниже эпидемического порога. Анализы 75 больных ОРВИ отправили на исследование в лабораторию, чтобы установить причину болезни. Врачи сообщают, что ОРВИ вызвали негриппозные вирусы: вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы, риновирусы, бокавирусы.

В Кемерове с 13 по 19 января зарегистрировали 2 869 случаев ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 11,7%. Всего за неделю в Кузбассе госпитализировали 239 человек из-за этого заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU