В Кузбассе водитель ВАЗа сбил школьницу

22 Янв. 2020 2020-01-22T07:42:41+03:00

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В Кемеровской области водитель ВАЗа сбил 8-летнюю девочку. Теперь школьница находится под медицинским наблюдением в больнице.

Авария произошла в Юрге. Во вторник вечером, 21 января, в 17.10, школьница переходила дорогу на улице Никитина.

- По предварительным данным, девочка переходила дорогу вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости. 28-летний водитель ВАЗ-2106, совершивший наезд на пострадавшую, в момент аварии был трезвым. Сейчас ребенок находится на стационарном лечении, - сообщили в областной ГИБДД.

Сотрудники ведомства просят родителей рассказать своим детям, как правильно переходить дорогу и где это можно делать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/756066" frameborder="0"></iframe> В Юрге водитель ВАЗа сбил школьницу.Видео: vk.com/ИНЦИДЕНТ | ЮРГА

ИСТОЧНИК KP.RU