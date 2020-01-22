В Кузбассе водитель ВАЗа сбил школьницу
В Кемеровской области водитель ВАЗа сбил 8-летнюю девочку. Теперь школьница находится под медицинским наблюдением в больнице.
Авария произошла в Юрге. Во вторник вечером, 21 января, в 17.10, школьница переходила дорогу на улице Никитина.
- По предварительным данным, девочка переходила дорогу вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости. 28-летний водитель ВАЗ-2106, совершивший наезд на пострадавшую, в момент аварии был трезвым. Сейчас ребенок находится на стационарном лечении, - сообщили в областной ГИБДД.
Сотрудники ведомства просят родителей рассказать своим детям, как правильно переходить дорогу и где это можно делать.
В Юрге водитель ВАЗа сбил школьницу.Видео: vk.com/ИНЦИДЕНТ | ЮРГА
ИСТОЧНИК KP.RU