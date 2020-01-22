В Кузбассе водитель Lada Kalina протаранил автобус
В Кузбассе 21 января водитель Lada Kalina протаранил автобус ПАЗ. В результате происшествия пострадали два человека, в том числе 35-летний водитель легкового автомобиля.
Авария случилась утром в Юрге. В этот же день ближе к вечеру в Юрге также сбили 8-летнюю школьницу, переходившую дорогу на улице Никитина. В обоих случаях водители были трезвыми.
- По предварительным данным, водитель Lada Kalina не выбрал безопасный боковой интервал и столкнулся c автобусом ПАЗ. Водитель Lada находится на стационарном лечении. Также амбулаторное лечение назначили 41-летней пассажирке ПАЗа, - рассказали в областной ГИБДД.
Фото: соцсети
Фото: соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU