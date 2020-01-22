2020-01-22T08:16:24+03:00
Общество

Кемеровчан встревожили пожарные машины возле КемГУ

Рядом с университетом находится около 10 спасательных автомобилей
Лия Гараева
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В среду, 22 января, кемеровчане были встревожены большим количеством пожарных машин возле одного из зданий КемГУ. В 12 часов дня здесь одновременно находится около 10 спасательных авто.

- Они припаркованы рядом со зданием на бульваре Строителей, 47, где раньше был КемТИПП. Огня не видно, дыма тоже нет, - позвонила в редакцию «Комсомольской правды» обеспокоенная кемеровчанка.

Журналист нашей газеты связался с МЧС. В ведомстве сказали, что причин для паники нет.

- Никакого пожара или другого происшествия там нет. В этом помещении сегодня проходит наше плановое мероприятие, - сообщили в ГУ МЧС России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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