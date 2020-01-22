2020-01-22T09:33:26+03:00
Происшествия

В Кемерове строители упали в шахту лифта

Обрушились строительные леса с рабочими
Лия Гараева
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В Кемерове 21 января в одном из строящихся объектов обрушились строительные леса. В результате в шахту лифта упали три человека, работающие на них.

ЧП случилось вечером на улице 2-я Заречная. В одной из экстренных служб подтвердили информацию «Комсомольской правде».

Как стало известно позднее, ЧП произошло на строительной площадке детской поликлиники. На объекте проводили монтаж лифтового оборудования. Для этого в шахте лифта были установлены специальные деревянные балки, а на них сделан настил из досок. Во время работ одна из балок сломалась и рабочие рухнули вниз.

Пострадавших госпитализировали. У одного из них, 28-летнего мужчины, диагностировали открытую черепно-мозговую травму.

Сейчас на месте работают следователи СУ СК РФ. Они проводят опрос очевидцев и свидетелей. В ходе проверки будет установлено, проходили ли пострадавшие обучение по технике безопасности выполнения такого рода работ, а также имелись ли у них страховочные пояса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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