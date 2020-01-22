2020-01-22T08:56:31+03:00
Происшествия

СК проводит проверку в связи с падением строителей в шахту лифта в Кемерове

Лия Гараева
Поделиться:
СК проводит проверку в связи с падением строителей в шахту лифтаСК проводит проверку в связи с падением строителей в шахту лифтаФото: Асхат БАРДЫНОВ
Изменить размер текста:

В Кемерове во вторник, 21 января, случилось ЧП на стройке. Здесь обрушились строительные леса, на которых находились работники. В результате три человека упали в шахту лифта.

- На строительном объекте «Детская поликлиника», пристроенном к жилому дому, бригада работников в составе трех человек проводила работа по монтажу лифтового оборудования. Работы проводились на настиле, расположенном на деревянных балках, которые были вставлены в специальные отверстия в стенах шахты лифта. В ходе работ одна из балок сломалась, в результате чего трое монтажников упали в приямок лифтовой шахты с высоты 6 метров, - рассказали с СУ СК по Кемеровской области.

Пострадавших госпитализировали. У одного из них, 28-летнего мужчины, диагностировали открытую черепно-мозговую травму.

Сейчас проводится доследственная проверка. Специалисты устанавливают очевидцев и свидетелей, причины и условия произошедшего. Также необходимо выяснить, проходили ли пострадавшие специальное обучение по осуществлению безопасного выполнения работ, а также сколько человек должно было выполнять данную работу, наличие страховочных поясов и ответственное лицо за соблюдение техники безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
СК проводит проверку в связи с падением строителей в шахту лифта в Кемерове
В Кемерове строители упали в шахту лифта
Кемеровчан встревожили пожарные машины возле КемГУ
В Кузбассе водитель Lada Kalina протаранил автобус
В Кузбассе водитель ВАЗа сбил школьницу
В Кузбассе увеличилось количество заболевших ОРВИ до 11 000
Сергей Цивилев рассказал об изменениях выплаты маткапитала в Кузбассе
В Кемерове после сигнала о минировании эвакуировали многоэтажку
В кузбасском городе построят кафедральный собор
Дарить книги с любовью кузбассовцам стало легче
Жителям пострадавшей от взрыва многоэтажки в Новокузнецке разрешили вернуться домой
Положил подальше: кемеровчанин прятал наркотики в трусах
Сергей Цивилев рассказал об изменениях в крупном торговом центре в Кемерове
После пожара в кабинете физики Следком проверит кузбасскую школу
Крупный рынок в Кемерове заминировали в восьмой раз за неделю