СК проводит проверку в связи с падением строителей в шахту лифта в Кемерове

22 Янв. 2020 2020-01-22T08:56:31+03:00

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В Кемерове во вторник, 21 января, случилось ЧП на стройке. Здесь обрушились строительные леса, на которых находились работники. В результате три человека упали в шахту лифта.

- На строительном объекте «Детская поликлиника», пристроенном к жилому дому, бригада работников в составе трех человек проводила работа по монтажу лифтового оборудования. Работы проводились на настиле, расположенном на деревянных балках, которые были вставлены в специальные отверстия в стенах шахты лифта. В ходе работ одна из балок сломалась, в результате чего трое монтажников упали в приямок лифтовой шахты с высоты 6 метров, - рассказали с СУ СК по Кемеровской области.

Пострадавших госпитализировали. У одного из них, 28-летнего мужчины, диагностировали открытую черепно-мозговую травму.

Сейчас проводится доследственная проверка. Специалисты устанавливают очевидцев и свидетелей, причины и условия произошедшего. Также необходимо выяснить, проходили ли пострадавшие специальное обучение по осуществлению безопасного выполнения работ, а также сколько человек должно было выполнять данную работу, наличие страховочных поясов и ответственное лицо за соблюдение техники безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU