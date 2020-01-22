2020-01-22T11:49:12+03:00
Спорт

Самая сильная девочка страны живет в Новокузнецке

Юную горожанку с победой поздравил Сергей Кузнецов
Екатерина РОМАНОВА
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Самая сильная девочка страны живет в Новокузнецке. ФОТО: пресс-служба администрации города НовокузнецкаСамая сильная девочка страны живет в Новокузнецке. ФОТО: пресс-служба администрации города НовокузнецкаФото: Екатерина РОМАНОВА
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Юная новокузнечанка одержала победу на первенстве России по тяжелой атлетике среди юниорок до 17 лет.

Самой сильной девочкой страны Дарью Мещерякову назвал глава Новокузнецка Сергей Кузнецов. Девушка стала победителем первенства России по тяжелой атлетике среди юниорок до 17 лет в Старом Осколе и там установила восемь рекордов России.

- От всей души поздравляем Дашу и ее замечательного тренера - Данила Присяжнюка с феноменальным результатом! Вы - настоящая команда! Желаю дальнейших побед и достичь самых высоких ступеней в этом непростом виде спорта! - поздравил победительницу глава Новокузнецка Сергей Кузнецов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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