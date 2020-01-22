2020-01-22T10:25:33+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Виктор Кобзев возглавил филиал Россельхозбанка в Кузбассе

Профессиональный опыт нового руководителя позволит с максимальной эффективностью решать задачи по поддержке АПК региона
Яков КРЫМСКИЙ
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Виктор Кобзев стал директором кемеровского филиала Россельхозбанка. Фото: АО «Россельхозбанк»Виктор Кобзев стал директором кемеровского филиала Россельхозбанка. Фото: АО «Россельхозбанк»
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22 января 2020 года Директором Кемеровского филиала АО «Россельхозбанк» назначен Виктор Кобзев.

Виктор Владимирович родился в г. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области, окончил Кузбасский политехнический институт, получив квалификацию «горный инженер – экономист». Более 25 лет работает на руководящих должностях в банковской сфере. С 2010 года руководил Томским филиалом Связь-Банка, в 2012 году назначен на пост Управляющего Кемеровским филиалом Связь-Банка и успешно руководил им до перехода в Кемеровский филиал АО «Россельхозбанк».

Профессиональный опыт нового руководителя позволит с максимальной эффективностью решать задачи по поддержке АПК региона и будет способствовать дальнейшему развитию Кемеровского филиала Банка на рынке финансовых услуг области, как в корпоративном, так и в розничном направлении.

«Перед Кемеровским филиалом стоят большие планы и амбициозные задачи. Постоянное совершенствование процессов, повышение качества и доступности банковских услуг – это составляющие успешного развития. Свой опыт и знания, приобретенные за время работы, планирую использовать для укрепления позиций Россельхозбанка на территории Кемеровской области», - отметил Виктор Кобзев, комментируя свое назначение.

Партнерский материал.

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