22 Янв. 2020 2020-01-22T10:50:54+03:00

Это не мы: кузбасские железнодорожники прокомментировали ДТП на переезде

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В пресс-службе ОАО «РЖД» прокомментировали инцидент, произошедший на железнодорожных путях в Киселевске. Здесь столкнулись пассажирский автобус и грузовой состав.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на железнодорожных путях в Киселевске около 00.10 во вторник, 21 января. Здесь автобус, в котором находились люди, столкнулся с грузовым локомотивом. В пресс-службе ОАО «РЖД» отметили, что к компания не имеет отношения к данному инциденту.

- Железнодорожный переезд, на котором произошло ДТП, находится на подъездных путях необщего пользования, и принадлежит одному из предприятий города. Пути и подвижной состав не принадлежат ОАО «РЖД», - сообщил представитель компании.

На работу Западно-Сибирской железной дороги инцидент не повлиял.

Напомним, по данным областной Госавтоинспекции, водитель автобуса не выбрал безопасную скорость движения и выехал на железнодорожные пути. Водитель автобуса получил травмы, а вот шесть пассажиров, находившихся в салоне, не пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU