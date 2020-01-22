Снегопад, метели, ветер: кузбассовцев предупреждают об ухудшении погоды

22 Янв. 2020 2020-01-22T12:27:00+03:00

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В четверг, 23 января, в Кузбассе будет снежно и ветрено. Сотрудники МЧС предупреждают о метелях и ухудшении видимости на дорогах.

По данным кемеровского гидрометцентра, в ночь на 23 января в регионе ожидается от 10 до 15 градусов мороза. Местами столбики термометров могут опуститься до -20 градусов. Днем воздух прогреется до -3…-8 градусов. В течение ближайших суток в регионе будет облачно с прояснениями, скорость юго-западного ветра может достигать ночью при порывах 10-15 метров в секунду, а днем – 15-20. Ожидаются метели, умеренный снег.

В региональном МЧС обратили особое внимание на ухудшение видимости на дорогах из-за снегопада. Так, автомобилистам рекомендуют избегать резких маневров и соблюдать скоростной режим и дистанцию. Пешеходам же следует переходить дорогу лишь в строго оборудованных местах, а в темное время суток использовать светоотражающие элементы на верхней одежде.

Следует позаботиться горожанам и о сохранности имущества: во время сильного ветра нужно закрыть окна, в том числе и балконах. Автомобили лучше всего оставлять в гараже или вдали от деревьев. А жителям частных домов нужно быть особенно внимательными с печным отоплением.

ИСТОЧНИК KP.RU