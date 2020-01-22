2020-01-22T13:16:39+03:00
Общество

Нетрезвый кузбассовец разъезжал по городу с поддельными правами

Суд ограничил мужчине свободу на семь лет
Екатерина РОМАНОВА
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Нетрезвый кузбассовец разъезжал по городу с поддельными правамиНетрезвый кузбассовец разъезжал по городу с поддельными правамиФото: Сергей ГАПОН
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Нетрезвый и без прав: таким предстал житель одного из кузбасских городов перед сотрудниками ГИБДД. Теперь он надолго лишен права управления автотранспортом и на семь месяцев ограничен в свободе.

Сотрудники ГИБДД во время патрулирования обратили внимание на автомобиль, который вихлял по дороге из стороны в сторону. Машину остановили, и у инспекторов, как только они начали общаться с водителем, не осталось и тени сомнения: мужчина нетрезв. Позже это подтвердил и алкотестер: уровень алкоголя почти в семь раз превышал предельно допустимую норму. Более того, выяснилось, что некоторое время назад 54-летнего автолюбителя уже лишили за аналогичный проступок прав.

Однако водитель без тени сомнения предъявил полицейским права - правда, ненастоящие. На бланке отсутствовали защитные цветографические схемы, да и документа с таким номером в базе попросту не оказалось. Позже мужчина признался, что купил права в интернете за пять тысяч рублей.

- Суд, изучив материалы дела, признал фигуранта виновным и назначил ему наказание семь месяцев ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на два года шесть месяцев, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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