Бывшая глава налоговой службы Кемеровской области вошла в аппарат нового Правительства России

22 Янв. 2020 2020-01-22T13:37:23+03:00

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Уроженка Кузбасса Светлана Андрющенко вошла в состав администрации Правительства Российской Федерации. До 2010 года она замещала должность руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Кемеровской области.

Светлана Андрющенко назначена заместителем руководителя аппарата Правительства Российской Федерации распоряжением Правительства РФ от 22 января 2020 года. С этого же дня она освобождена от должности заместителя руководителя Федеральной налоговой службы.

Новый замруководителя аппарата родилась 16 февраля 1964 году в селе Заречном Кемеровской области. В 1989 году она окончила КемГУ, а в 2004 – аспирантуру РАГС, является кандидатом экономических наук. В 1986 по 1993 год Светлана Андрющенко работала экономистом, начальником отдела в финансовых отделах Новокузнецкого горисполкома. Затем замещала должность замначальника Отделения Федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации по Новокузнецку.

С июля 1996 года по август 1999 года замещала должность заместителя начальника Управления Федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации по Кемеровской области. До декабря того же года замещала должность заместителя Губернатора Кемеровской области по доходам.

С декабря 1999 года Светлана Андрющенко замещала должность руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Кемеровской области. А в апреле 2010 ее назначили на должность замруководителя Федеральной налоговой службы.

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ИСТОЧНИК KP.RU