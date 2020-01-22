22 Янв. 2020 2020-01-22T14:40:28+03:00

Парк с детской площадкой и мангалами для барбекю появится в Новокузнецке. ФОТО: пресс-служба администрации города Новокузнецка

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В скором времени у жителей Орджоникидзевского района города Новокузнецка появится новая зона отдыха. В парке «Байдаевский» на улице 40 лет Победы помимо традиционных детских и спортивных площадок появится кое-что необычное

Эскизный проект был выполнен еще в 2019 года, а потом его представили на обсуждение жителям района. Активисты предложили несколько интересных идей, и проектировщики добавили эти предложения в проект. Так, здесь предусмотрены пешеходные и велосипедные дорожки, появятся современный детский городок и площадка для занятий воркаутом, зона отдыха и стационарные туалеты. Все деревья здесь постараются сохранить и вписать в пространство парка.

Проект парка в Новобайдаевке. ФОТО: пресс-служба администрации города Новокузнецка

- Проектом в будущем предусмотрена установка нестационарных объектов – общепита и проката спортивного оборудования. Есть идея сделать в этом парке зону для барбекю с мангалами. Как вы к этому относитесь? Пишите в комментариях! – предложил глава города Новокузнецка Сергей Кузнецов на своей странице во «ВКонтакте».

Схема будущего парка. ФОТО: пресс-служба администрации города Новокузнецка

К слову, разработка и прохождение проектно сметной документации государственной экспертизы намечены на 2020 год.

ИСТОЧНИК KP.RU