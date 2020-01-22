2020-01-22T16:17:59+03:00
Общество

В выходные в Кузбасс придет оттепель

Воздух на севере области прогреется до +3 градусов
Екатерина РОМАНОВА
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В выходные в Кузбасс придет оттепельВ выходные в Кузбасс придет оттепельФото: Алексей ФОКИН
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По предварительным прогнозам, которые дает «Гисметео», в выходные в Кузбасс придет тепло. На севере области температура воздуха будет достигать +3 градусов!

Самым теплым днем на неделе окажется суббота. На севере области воздух прогреется до +3 градусов днем - таковы предварительные прогнозы для Тисуля, Мариинска. В Кемерове ожидается днем -1 градус. Ночью же на территории Кузбасса столбики термометров опустятся не ниже -3 градусов. При этом скорость ветра может достигать 21 метра в секунду, пройдет снег, мокрый снег и даже дождь.

На юге области будет чуть прохладнее: в Шерегеше днем в субботу ожидается -1, а в Междуреченске и Новокузнецке до +1 градуса. В городе Белово столбики термометров будут держаться около нулевой отметки. Ночью по югу Кузбасса температура воздуха не опустится ниже -5 градусов. День ожидается пасмурный, местами возможен снег.

В воскресенье будет чуть холоднее: днем от одного до двух градусов мороза, ночью - до -8. Ожидается переменная облачность, местами возможен снег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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