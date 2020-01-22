Новому министру России Сергею Лаврову подарили варенье из кузбасских шишек

22 Янв. 2020 2020-01-22T17:28:28+03:00

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В Кузбассе много деликатесов, о которых мало кто знает, в их числе - вкусное и полезное варенье из сосновых шишек. Его представили министру иностранный дел Сергею Лаврову.

Сергей Лавров, после отставки правительства и новых назначений, сохранил пост министра иностранных дел РФ, поэтому продолжает принимать участие в общественных мероприятиях. Одно из них – прием в рамках проекта «Гастрономическая карта Россия», где была организована дегустацию свыше 150 блюд из 12 регионов. И Кузбасс во второй раз на площадке МИДа России представил сразу несколько продуктов, в том числе прокопьевское варенье из сосновых шишек.

Как рассказали в администрации области, гости приема попробовали варенье из сосновых шишек «Кузбасс» из Прокопьевского района. Гостям также предложили на пробу крем-мед с облепихой, кедровое масло, кедровый орех и чай подарочной серии.

-Сергею Лаврову вручили баночку варенья из кузбасских шишек. Глава ведомства признался, что ранее не пробовал варенья из сосновых шишек, - отметили в одминистрации области.

ИСТОЧНИК KP.RU