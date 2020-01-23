Прокопчанин дважды ограбил пенсионерку и пошел в кафе

23 Янв. 2020 2020-01-23T06:21:44+03:00

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Житель города Прокопьевска очень хотел сходить в кафе, однако денег на заведение у него не оказалось. Тогда мужчина решился на преступление.

Осенью 2019 года 72-летняя жительница Прокопьевска около 7.30 шла в гости к своей дочери, когда ее нагнал преступник. Он втолкнул женщину в квартиру и закрыл дверь изнутри. Налетчик принялся душить пожилую женщину и требовать у нее деньги и ценные вещи. Когда же пенсионерка сказала, что она - не хозяйка квартиры, налетчик сам обследовал шкафы и, обнаружив часы, забрал их себе.

После этого он заставил женщину отвести его к себе домой. Он следил, чтобы пенсионерка не позвала никого на помощь, и та, опасаясь за жизнь, отдала ему 3000 рублей. Когда злодей скрылся, женщина обратилась в полицию. В общей сложности сумма ущерба составила 5,5 тысячи рублей.

Вскоре налетчика задержали и заключили под стражу. Оказалось, что неоднократно судимый прокопчанин потратил все похищенные деньги на то, чтобы сходить в кафе.

- В настоящее время материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимального наказания 12 лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU