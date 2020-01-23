1800 частных домов газифицируют в Кузбассе

23 Янв. 2020 2020-01-23T06:28:32+03:00

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В 2020 году в Кузбассе по программе газификации начнутся монтажно-строительные работы в шести муниципальных образованиях. В общей сложности планируется подключить к газопроводу 1783 домовладения.

Начало строительства 52,7 километра газопровода запланировано на 2020 год в Кузбассе. Лидером по газификации станет Новокузнецк: здесь проложат 22,7 километра газопровода, что позволит перевести на газ пять котельных и порядка тысячи домовладений. Так, только в поселках Подгорный, Лучезарный, Металлург проложат 11,7 километра газопровода для подключения 118 домов.

- В Кедровке и Рудничном районе Кемерова планируется проложить 6,1 километра нового газопровода, к ним подключат две котельные и 298 домов. В Березове Кемеровского муниципального округа планируется построить 4 километра газопровода для подключения к сети 70 домов. В деревне Зарубино Топкинского муниципального округа - 4,5 километра для газификации 156 домов. В Юрге планируется подключить 141 дом, для этого построят 3,7 километра газопровода, - сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Однако на этом работы по газификации Кузбасса не завершатся. Так, в этом году правительство Кузбасса планирует подписать с ПАО «Газпром» соглашение о сотрудничестве и в дальнейшем начать строительство новых газораспределительных станций и газопроводов-отводов. Предполагается, что они появятся в в Анжеро-Судженске, Прокопьевске, Киселевске.

ИСТОЧНИК KP.RU