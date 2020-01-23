Новокузнечанин застрелил по ошибке студента и избежал тюрьмы

23 Янв. 2020 2020-01-23T06:45:13+03:00

Изменить размер текста: A A

19-летний новокузнечанин в апреле 2019 года совершил преступление - прямо на улице выстрелил в голову незнакомому ему молодому человеку. Прохожий погиб, а стрелок предстал перед судом.

Трагедия произошла 29 апреля 2019 года, когда 19-летний Юрий Лошкарев с пистолетом в руках вышел на улицу. Около трех часов дня он подошел к 17-летнему студенту и выстрелил ему в голову. После этого стрелок скрылся, а подросток от полученного ранения скончался на месте.

Стрелка задержали в течение суток, а позже выяснилось, что 19-летний юноша коллекционирует оружие и даже самостоятельно переделал несколько пистолетов, приобретенных в интернете, под стрельбу боевыми патронами.

Позже убийца признался, что его целью был однокурсник, который его «гнобил», однако на улице юноша перепутал и подошел не к тому человеку. Юноша признался, что в день убийства выпил алкоголь и какие-то таблетки, после чего стал агрессивным.

- Экспертиза показала, что у Юрия Лошкарева проблемы с психическим здоровьем и в момент совершения преступления он не отдавал отчет своим действиям, - сообщает city-n. - Лечение новокузнечанин будет проходить в специализированном психиатрическом стационаре закрытого типа с интенсивным наблюдением.

ИСТОЧНИК KP.RU