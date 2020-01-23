23 Янв. 2020 2020-01-23T06:48:23+03:00

Пожар в административном здании произошел ночью в Кемерове. ФОТО: ГУ МЧС России по Кемеровской области.

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Ночью в Кемеровском городском округе на улице Спасательной произошел пожар. С огнем боролись 24 человека.

Сигнал о том, что горит административное здание на улице Спасательной, поступил на пульт диспетчера в 0.20. На место ЧП тут же выдвинулись шесть единиц техники и 24 человека.

- К моменту прибытия первого подразделения крыша пристройки горела открытым пламенем, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. - В результате пожара обгорела обшивка пристройки на площади 30 квадратных метров, а также оплавился пластиковый сайдинг на самом здании - на площади 10 квадратных метров.

Полностью ликвидировать пожар удалось в 0.47. По предварительным данным, его причиной могло стать нарушение правил эксплуатации печей.

ИСТОЧНИК KP.RU