Ненастоящие сигареты Marlboro продавались в Новокузнецке

23 Янв. 2020 2020-01-23T09:30:32+03:00

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161 пачку сигарет Marlboro изъяли сотрудники таможни и полиции в одной из торговых точек города Новокузнецка. Как оказалось, все эти сигареты - контрафактные.

Представитель правообладателя торгового знака Marlboro обратился в Кемеровскую таможню с заявлением о том, что в одной из торговых точек Новокузнецка продают сигареты, на которых незаконно используется товарный знак компании. И действительно: при ближайшем рассмотрении оказалось, что элементы упаковки отличаются от официально утвержденных макетов формой, комбинацией цветов, декоративными элементами отделки и расположением товарных знаков.

Когда же специалисты изучили состав сигарет, оказалось, что они изготовлены из сырья низкого качества и не имеют ничего общего с оригиналом.

- В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело о реализации товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака, - сообщает пресс-служба Кемеровской таможни. - Ему грозит штраф в троекратном размере стоимости товара, явившегося предметом административного правонарушения, но не менее 50 тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака.

ИСТОЧНИК KP.RU