2020-01-23T09:12:57+03:00
Происшествия

Кареглазый мужчина с красным родимым пятном пропал в Кузбассе

Пропавшего разыскивают с 15 января
Екатерина РОМАНОВА
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Кареглазый мужчина с красным родимым пятном пропал в Кузбассе. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.Кареглазый мужчина с красным родимым пятном пропал в Кузбассе. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.
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В Киселевске с 15 января разыскивают пропавшего без вести Сергея Хабарова. Одна из особых примет мужчины – красное родимое пятно на лице и шее.

Сотрудники ГУ МВД Росси по городу Киселевску разыскивают Сергея Хабарова. 46-летний мужчина ушел из дома 15 января, и с тех пор от него нет никаких известий.

Приметы пропавшего: на вид около 50 лет, рост около 180 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие, волосы короткие темно-русые.

Особые приметы: родимое пятно красного цвета на лице и шее с правой стороны, хромает на левую ногу, на верхней челюсти отсутствуют зубы.

Был одет: куртка светло-коричневого цвета, черные джинсы и ботинки, синяя вязаная шапка.

Граждан, владеющих информацией о месте нахождения разыскиваемого либо видевших его после 15 января 2020 года., сотрудники полиции просят сообщить об этом по телефонам в Киселевске: 8-(3846)-44-08-16, 8-(3846)-44-09-11, 8-(3846)-42-19-35 или на телефон «02» («102» - с мобильного).

ИСТОЧНИК KP.RU

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