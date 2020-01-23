Медиахолдинг «Кузбасс» стал участником проекта «Экодвор»

23 Янв. 2020 2020-01-23T10:03:49+03:00

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Забота об экологии особенно актуальна для жителей Кузбасса. Внося свою - пусть даже небольшую - лепту в заботу окружающей среде, мы делаем мир вокруг чище.

Региональный медиахолдинг «Кузбасс» в лице «Комсомольской правды» - Кемерово» стал участником общероссийского экологического проекта «Экодвор». К слову, этот проект является частью программы «Разделяй с нами».

- Наше движение организовано еще четыре года назад Ольгой Власовой. Сначала оно включало в себя только раздельный сбор мусора, но в апреле 2018 года мы создали сообщество с разными направлениями, - рассказала Ольга Терлецкая, куратор кемеровского проекта. - В приоритете по-прежнему остается раздельный сбор мусора, но к нему добавились экоуборка, экопосадки леса и экоуроки. А вот «Экодвор» стал одним из важнейших направлений, и с каждым разом все больше активистов присоединяются к нам.

Цель проекта «Экодвор» - продвижение культуры и практики раздельного сбора отходов. Вдумайтесь в цифры: ежегодно каждый житель России создает почти полтонны отходов, из которых только 4-5 процентов перерабатываются. А ведь раздельный сбор может существенно сократить количество свалок и сэкономить ценные природные ресурсы.

К слову, в рамках «Экодвора» проходит проект «Книговорот». Сюда можно принести уже прочитанные книги и обменять их на другие.

ИСТОЧНИК KP.RU