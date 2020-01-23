Работникам кузбасского разреза погасили долг по зарплате в 34 миллиона рублей

23 Янв. 2020 2020-01-23T12:23:02+03:00

Это стало возможным только после вмешательства прокуратуры

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Работникам одного из кузбасских разрезов выплатили заработную плату только после вмешательства прокуратуры. Предприятие задолжало своим сотрудникам в общей сложности более 34 миллионов рублей.

Как рассказали в областной прокуратуре, следователи проверили разрез «Инской», расположенный в Беловском районе, после материала, опубликованного в средствах массовой информации, где говорилось о задержке выплаты заработной платы на этом предприятии.

- По состоянию на 25 декабря 2019 года долг составил 34 миллиона 121 тысячу рублей перед 713 работниками. По факту выявленных нарушений прокурор района внес исполнительному директору разреза представление и потребовал устранить нарушения закона, - сообщили в ведомстве.

Сейчас все сотрудники предприятия получили свои деньги в полном объеме.

Отметим, в прошлом году прокуратура области добилась погашения долгов по зарплате на общую сумму в 967 миллионов 910 тысяч рублей.

Однако до сих пор некоторые предприятия не полностью вернули средства. По данным Кемеровостата, АО «Шахта «Заречная» имеет долг в 74 миллиона 110 тысяч рублей перед 2343 работниками, ООО «Ровер» - 27 миллионов 273 тысячи рублей перед 456 работниками, а ООО «ПО «Гормаш» -13 миллионов 455 тысяч рублей перед 106 работниками.

ИСТОЧНИК KP.RU