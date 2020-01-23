2020-01-23T12:30:21+03:00
Общество

Новокузнецкие предприятия оштрафовали за загрязнение воздуха

Теперь они должны выплатить государству в общей сложности более миллиона рублей
Яна ПОПОВА
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Новокузнецкие предприятия оштрафовали за загрязнение воздухаНовокузнецкие предприятия оштрафовали за загрязнение воздухаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Новокузнецкая природоохранная прокуратура проверила более 20 предприятий города на загрязнение атмосферного воздуха. По итогам проверки организации получили штраф на общую сумму более миллиона рублей.

Как рассказали в ведомстве, у предприятий не было разрешений на выброс вредных веществ в атмосферный воздух, а также отсутствовали установленные нормативы допустимых выбросов в атмосферный воздух и нарушались условия специальных разрешений.

- По результатам проверок прокуратура потребовала у предприятий устранить выявленные нарушения и приостановить эксплуатацию источников негативного воздействия на атмосферный воздух, получить необходимые документы и обеспечить соблюдение установленных нормативов предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, - рассказали в областной прокуратуре.

Отметим, к дисциплинарной ответственности за такие нарушения были привлечены 18 должностных лиц, а к административной ответственности - 14 юридических лиц. Им назначили штраф на общую сумму 1 миллион 179 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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