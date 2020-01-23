Новокузнецкие предприятия оштрафовали за загрязнение воздуха
Новокузнецкая природоохранная прокуратура проверила более 20 предприятий города на загрязнение атмосферного воздуха. По итогам проверки организации получили штраф на общую сумму более миллиона рублей.
Как рассказали в ведомстве, у предприятий не было разрешений на выброс вредных веществ в атмосферный воздух, а также отсутствовали установленные нормативы допустимых выбросов в атмосферный воздух и нарушались условия специальных разрешений.
- По результатам проверок прокуратура потребовала у предприятий устранить выявленные нарушения и приостановить эксплуатацию источников негативного воздействия на атмосферный воздух, получить необходимые документы и обеспечить соблюдение установленных нормативов предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, - рассказали в областной прокуратуре.
Отметим, к дисциплинарной ответственности за такие нарушения были привлечены 18 должностных лиц, а к административной ответственности - 14 юридических лиц. Им назначили штраф на общую сумму 1 миллион 179 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU