2020-01-23T14:00:31+03:00
Происшествия

В ДТП с машиной медпомощи и самосвалом в Кузбассе погибла женщина

Авария произошла днем 23 января
Екатерина РОМАНОВА
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В ДТП с машиной медпомощи и самосвалом в Кузбассе погибла женщина. ФОТО: кадр видео: соцсети, "Регион_142"В ДТП с машиной медпомощи и самосвалом в Кузбассе погибла женщина. ФОТО: кадр видео: соцсети, "Регион_142"
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В городе Киселевске столкнулись два автомобиля: грузовик и УАЗ, принадлежащий одной из медицинских организаций. В ДТП погибла женщина.

В ДТП с машиной медпомощи и самосвалом в Кузбассе погибла женщина.Видео: соцсети, "Регион_142"

Автоавария произошла 23 января около 13.50 на улице Шоссейной в Киселевске. Уже предварительно установлено, что водитель автомобиля УАЗ выехал на полосу встречного движения, по которой в это же время двигался грузовой автомобиль Scania. 60-летняя женщина, которая ехала в УАЗе как пассажир, скончалась от полученных травм. На месте ДТП работали экипажи ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по городу Киселевску.

- В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Полиция Кузбасса рекомендует водителям быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких маневров и торможений, а также выполнять предписания дорожных знаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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