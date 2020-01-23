В ДТП с машиной медпомощи и самосвалом в Кузбассе погибла женщина
В городе Киселевске столкнулись два автомобиля: грузовик и УАЗ, принадлежащий одной из медицинских организаций. В ДТП погибла женщина.
В ДТП с машиной медпомощи и самосвалом в Кузбассе погибла женщина.Видео: соцсети, "Регион_142"
Автоавария произошла 23 января около 13.50 на улице Шоссейной в Киселевске. Уже предварительно установлено, что водитель автомобиля УАЗ выехал на полосу встречного движения, по которой в это же время двигался грузовой автомобиль Scania. 60-летняя женщина, которая ехала в УАЗе как пассажир, скончалась от полученных травм. На месте ДТП работали экипажи ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по городу Киселевску.
- В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.
Полиция Кузбасса рекомендует водителям быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких маневров и торможений, а также выполнять предписания дорожных знаков.
ИСТОЧНИК KP.RU