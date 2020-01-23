23 Янв. 2020 2020-01-23T14:00:31+03:00

В ДТП с машиной медпомощи и самосвалом в Кузбассе погибла женщина. ФОТО: кадр видео: соцсети, "Регион_142"

Изменить размер текста: A A

В городе Киселевске столкнулись два автомобиля: грузовик и УАЗ, принадлежащий одной из медицинских организаций. В ДТП погибла женщина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/756387" frameborder="0"></iframe> В ДТП с машиной медпомощи и самосвалом в Кузбассе погибла женщина.Видео: соцсети, "Регион_142"

Автоавария произошла 23 января около 13.50 на улице Шоссейной в Киселевске. Уже предварительно установлено, что водитель автомобиля УАЗ выехал на полосу встречного движения, по которой в это же время двигался грузовой автомобиль Scania. 60-летняя женщина, которая ехала в УАЗе как пассажир, скончалась от полученных травм. На месте ДТП работали экипажи ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по городу Киселевску.

- В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Полиция Кузбасса рекомендует водителям быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких маневров и торможений, а также выполнять предписания дорожных знаков.

ИСТОЧНИК KP.RU