2020-01-23T16:05:47+03:00
Происшествия

11-летний кемеровчанин ушел из дома и пропал

Телефон мальчика оказался отключенным
Екатерина РОМАНОВА
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11-летний кемеровчанин ушел из дома и пропал11-летний кемеровчанин ушел из дома и пропалФото: Екатерина РОМАНОВА
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Жительница города Кемерово обратилась в отдел полиции: ее 11-летний сын не вернулся в положенное время домой. Дозвониться до него женщина тоже не смогла.

Обеспокоенная горожанка не могла даже предположить, куда делся ее сын. Записав приметы ребенка, стражи порядка тут же приступили к его поиску. Всю ночь инспекторы по делам несовершеннолетних пытались найти мальчика.

А в это время школьник гулял по городу вместе со своим 12-летним другом. Как оказалось, мальчишки встретились на улице, и старший из них – к слову, состоящий на учете – предложил совершить ночную прогулку. Вечером они ходили по магазинам, заночевали в открытом помещении одной из организаций, а утром отправились к бабушке старшего из ребят. Именно там их и нашли сотрудники полиции. Младшего мальчишку после беседы вернули в семью.

- Инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции «Юбилейный» УМВД России по городу Кемерово провели с матерью несовершеннолетнего профилактическую беседу, напомнив об ответственности за жизнь и здоровье сына, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В отношении матери второго школьника составлен протокол о неисполнении родительских обязанностей. Ей грозит штраф в размере до 500 рублей.

Собранные материалы в отношении обеих семей сотрудники полиции направили для рассмотрения комиссией по делам несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU

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