Центр бережливого производства в сфере транспорта строят в Кузбассе

24 Янв. 2020 2020-01-24T08:20:58+03:00

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Бережливый подход к транспорту - новый ориентир, который взят в развитии этой сферы. В скором времени в регионе появится новый центр, где будут обучать этому.

Просто приобрести новые автобусы или проложить новые маршруты - этого мало для современных реалий. Чтобы городской и пригородный транспорт работал эффективно и был удобен для пассажиров, нужно применять принципы бережливого производства. Благодаря им можно снизить затраты, сократить простой транспорта, обеспечить регулярное движение автобусов по маршрутам.

«Бережливый подход пока применяют только единицы. Чтобы сделать его массовым и при этом сформировать новое сознание, специалистов необходимо обучить», - написал Сергей Цивилев на своей странице в соцсети.

Именно поэтому в Кузбассе планируется создание первого в Сибири Центра по применению методов и инструментов бережливого производства в сфере транспорта.

Площадкой для центра станет кемеровская автоколонна № 1237, где уже имеется опыт оптимизации производственных процессов. Центр станет действующей моделью по применению инструментов бережливого производства.

- Обучаться лучшим практикам будут как специалисты автопредприятий Кузбасса, так и соседних регионов, - отметил Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU