70-летний мужчина погиб в ДТП на кузбасской трассе

24 Янв. 2020 2020-01-24T08:22:45+03:00

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Пожилой мужчина, управлявший легковым автомобилем, погиб в дорожно-транспортном происшествии. Искореженную машину очевидцы сняли на видео.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на автодороге Бийск - Мартыново - Кузедеево - Новокузнецк. Здесь во время снегопада столкнулись легковой и грузовой автомобили. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota RAV4 не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В это же время ему навстречу ехал грузовой автомобиль Hino.

- В результате аварии 70-летний водитель Toyota получил тяжелые травмы и скончался до приезда скорой помощи, - сообщили в отделе пропаганды областной Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД призывают автомобилистов быть предельно внимательными на дорогах и при движении учитывать состояние дорожного полотна и погодные условия. Также нужно помнить о необходимости соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал.

ИСТОЧНИК KP.RU