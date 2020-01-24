70-летний мужчина погиб в ДТП на кузбасской трассе
Пожилой мужчина, управлявший легковым автомобилем, погиб в дорожно-транспортном происшествии. Искореженную машину очевидцы сняли на видео.
Дорожно-транспортное происшествие случилось на автодороге Бийск - Мартыново - Кузедеево - Новокузнецк. Здесь во время снегопада столкнулись легковой и грузовой автомобили. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota RAV4 не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В это же время ему навстречу ехал грузовой автомобиль Hino.
- В результате аварии 70-летний водитель Toyota получил тяжелые травмы и скончался до приезда скорой помощи, - сообщили в отделе пропаганды областной Госавтоинспекции.
Сотрудники ГИБДД призывают автомобилистов быть предельно внимательными на дорогах и при движении учитывать состояние дорожного полотна и погодные условия. Также нужно помнить о необходимости соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал.
ИСТОЧНИК KP.RU