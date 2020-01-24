«Бумерок расхлестали!»: два человека пострадали в ДТП в Новокузнецке
В Новокузнецке на Ильинском шоссе вечером 24 января случилось дорожно-транспортное происшествие в котором пострадали два человека. Серьезные повреждения получил дорогой автомобиль.
«Бумерок расхлестали!»: два человека пострадали в ДТП в Новокузнецке.Видео: vk.com, "ДТП Новокузнецка"
ДТП произошло около 18.50 на Ильинском шоссе. В это время из-за снегопада было пасмурно, а дорожное покрытие было заснеженным. Последствие ДТП очевидцы сняли на видео. Камера зафиксировала стоящую посреди дороги дорогую иномарку, пострадавшую при столкновении с другой машиной.
- Бумерок расхлестали! – комментирует снятое автор видео.
Как оказалось, водитель автомобиля KIA Rio решил развернуться, однако не убедился в безопасности своего маневра.
- В результате автомобиль KIA Rio совершил столкновение с попутно движущимся автомобилем BMW X5, - сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции.
37-летний водитель автомобиля KIA Rio и его 33-летний пассажир получили травмы. Им обоим назначено амбулаторное лечение. Водитель BMW не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU