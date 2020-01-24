24 Янв. 2020 2020-01-24T08:59:22+03:00

«Бумерок расхлестали!»: два человека пострадали в ДТП в Новокузнецке. ФОТО: кадр видео vk.com "ДТП Новокузнецка".

ДТП произошло во время снегопада на Ильинском шоссе [видео]

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В Новокузнецке на Ильинском шоссе вечером 24 января случилось дорожно-транспортное происшествие в котором пострадали два человека. Серьезные повреждения получил дорогой автомобиль.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="270" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/756564" frameborder="0"></iframe> «Бумерок расхлестали!»: два человека пострадали в ДТП в Новокузнецке.Видео: vk.com, "ДТП Новокузнецка"

ДТП произошло около 18.50 на Ильинском шоссе. В это время из-за снегопада было пасмурно, а дорожное покрытие было заснеженным. Последствие ДТП очевидцы сняли на видео. Камера зафиксировала стоящую посреди дороги дорогую иномарку, пострадавшую при столкновении с другой машиной.

- Бумерок расхлестали! – комментирует снятое автор видео.

Как оказалось, водитель автомобиля KIA Rio решил развернуться, однако не убедился в безопасности своего маневра.

- В результате автомобиль KIA Rio совершил столкновение с попутно движущимся автомобилем BMW X5, - сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции.

37-летний водитель автомобиля KIA Rio и его 33-летний пассажир получили травмы. Им обоим назначено амбулаторное лечение. Водитель BMW не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU