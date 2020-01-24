Кузбассовец подарил другу гель для душа со спайсом

24 Янв. 2020 2020-01-24T11:59:10+03:00

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Житель города Осинники решил подарить своему другу, который обучается в училище закрытого типа, гель для душа. Теперь даритель тоже находится за решеткой.

В июле 2019 года один из жителей Осинников отправил своему приятелю в Новосибирск посылку. Среди прочих вещей в посылке лежал гель для душа, да не простой, а с сюрпризом. Правда, получить сюрприз приятелю не пришлось. Сотрудники спецучилища закрытого типа, где сейчас находится адресат, осматривая посылку, обнаружили, что ко дну бутылочки с гелем для душа приклеен сверток. А суть позже выяснили, что в свертке - 1,2 грамма спайса. Мало того что подобные вещества нельзя вкладывать в посылки, так еще и количество наркотика является крупным размером.

Личность дарителя геля очень быстро установили. Жителя Осинников задержали и возбудили в отношении него уголовное дело.

- Доказательства, собранные следствием, судом были признаны достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. По решению суда ему назначено шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU