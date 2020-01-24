Кузбассовец нажился на чужом масле

24 Янв. 2020 2020-01-24T13:37:12+03:00

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В Кузбассе бизнесмен покупал масло разных производителей, а после раскладывал его в упаковки со своим товарным знаком и продавал, предварительно изменив срок годности.

Специалисты Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области обнаружили на складе предпринемателя 12 тонн масла «сливочного» и «крестьянского», которое уже было упаковано в новые обертки с маркировкой бизнесмена.

Также эксперты нашли и другие нарушения: в составе масле были обнаружены фитостериноы – примеси растительных масел, однако на упаковки товара такой информации не было.

– Установлено, что предприниматель актом несоответствия ввел в оборот 500 тонн масложирового продукта под видом масла «Крестьянское» 72,5 процента производителя ООО «Маслосыркомбинат «Тюкалинский». После этого ИП Малков А.А. «произвел» аналогичное количество продукта под тем же наименованием с расфасовкой по 20 килограмм со своим товарным знаком. Фактически был осуществлен лишь процесс перемаркировки продукции, в ходе которой изменены даты выработки и продлены сроки годности, – рассказали в Россельхознадзоре.

Отметим, бизнесмена привлекли к административной ответственности за нарушение требований техрегламентов. Сейчас ветеринарно-сопроводительных документов на продукцию во ФГИС «Меркурий» заблокирован для предпринимателя на шесть месяцев – до устранения всех нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU