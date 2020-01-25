Глава Прокопьевска прокомментировал обрушение крыши на предприятии города

25 Янв. 2020 2020-01-25T05:11:36+03:00

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Глава Прокопьевска Андрей Мамаев на своей странице в социальной сети поделился подробностями происшествия, случившегося в пятницу, 24 января, на одном из предприятий города.

По его словам, во время обрушения крыши в вагоносборочном цехе завода «Новотранс» на рабочих местах находился 41 человек. Пострадала лишь одна женщина – она получила небольшое ранение на лбу, которое сразу зашили в травматологической больнице.

Обрушение произошло в 17.28. Вся кровля цеха составляет 8712 квадратных метров, а обрушилось 2400 квадратных метров. Сразу же после случившегося с помощью ВГСЧ и МЧС обследовано здание, отключена подача электроэнергии, воды, теплоснабжения, спасателями вынесены кислородные баллоны, используемые в цехе для сварочных работ, а люди отправлены домой.

– Сейчас предприятие не работает. Доступ в цеха закрыт, опечатан, предприятие охраняется. Завтра будет работать комиссия, проводиться обследование здания. На всех остальных зданиях будут очищаться от снега крыши и территория завода. После решения комиссии будет принято решение о том, что делать с этим цехом и как демонтировать кровлю, – заключил глава Прокопьевска.

ИСТОЧНИК KP.RU