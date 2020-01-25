25 Янв. 2020 2020-01-25T06:28:17+03:00

Кузбассовец прожил несколько дней в доме с убитым им мужчиной Фото: Олег ЗОЛОТО

Теперь он отправится в тюрьму на восемь лет

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Кузбассовец прожил несколько дней с трупом убитого им приятеля. Мужчины познакомились возле храма, где покойный просил милостыню.

Как рассказали в Следственном комитете по Кемеровской области, убийство произошло в мае прошлого года. Приятели устроили вечеринку с алкоголем. Когда же спиртного стало не хватать, гость потребовал от хозяина дома принести еще – началась ссора. Не найдя более сильного аргумента в споре, мужчина схватил нож и ударил им оппонента несколько раз. От полученных повреждений мужчина скончался на месте.

– О произошедшем мужчина никому не рассказал, тело лежало в его квартире несколько дней, пока сотрудников полиции не вызвала сестра обвиняемого, которая пришла его навестить. Со следствием мужчина сотрудничал, вину признал. Примечательно, что познакомились потерпевший и обвиняемый возле храма, где последний просил милостыню, – добавили в ведомстве.

Отметим, суд признал мужчину виновным в совершении преступления по статье «Убийство». Теперь он отправится в тюрьму на восемь лет.

ИСТОЧНИК KP.RU