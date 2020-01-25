Гендиректор вагоноремонтного завода в Прокопьевске рассказ об обрушении крыши

25 Янв. 2020 2020-01-25T07:38:25+03:00

Он отметил, что единственной пострадавшей женщине будет оказана материальная помощь

Изменить размер текста: A A

Генеральный директор вагоноремонтного завода «Новотранс» Павел Алешин прокомментировал обрушение крыши в одном из цехов предприятия. Он сообщил, что работа завода приостановлена до проведения экспертизы.

Также он отметил, что единственной пострадавшей женщине, которая получила ссадину на лбу и ушиб мягких тканей, будет оказана материальная помощь за счет предприятия.

Однако о том, какое количество снега была на крыши цеха во время обрушения, Павел Алешин затруднился ответить.

– Крыша чистится регулярно. Однако сейчас я не могу сказать, какое количество снега было в этот день на крыши цеха, так как снегопад не прекращал идти до позднего вечера, – объяснил гендиректор «Новотрнас».

Напомним, ранее сообщалось, что вечером 24 января поступило сообщение о частичном обрушении кровли вагоноремонтного завода «Новотранс». Эксперты предполагают, что причиной происшествия мог стать скопившийся на крыше снег. Сейчас на месте работают эксперты и выясняют все обстоятельства произошедшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Стали известны подробности обрушения кровли кузбасского завода

Вечером 24 января в 17 28 поступило сообщение о частичном обрушении кровли вагоносборочного цеха Кузбасского вагоноремонтного предприятия «Новотранс». Стали известны некоторые подробности чрезвычайного происшествия. (подробности)

Следком проводит проверку после обрушения кровли на кузбасском заводе

На Кузбасском вагоноремонтном заводе, где в одном из цехов обрушилась кровля, проводится доследственная проверка. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU