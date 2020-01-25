2020-01-25T07:38:25+03:00
Происшествия

Гендиректор вагоноремонтного завода в Прокопьевске рассказ об обрушении крыши

Он отметил, что единственной пострадавшей женщине будет оказана материальная помощь
Яна ПОПОВА
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Гендиректор вагоноремонтного завода в Прокопьевске рассказ об обрушении крыши. ФОТО: Прокопьевск.руГендиректор вагоноремонтного завода в Прокопьевске рассказ об обрушении крыши. ФОТО: Прокопьевск.ру
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Генеральный директор вагоноремонтного завода «Новотранс» Павел Алешин прокомментировал обрушение крыши в одном из цехов предприятия. Он сообщил, что работа завода приостановлена до проведения экспертизы.

Также он отметил, что единственной пострадавшей женщине, которая получила ссадину на лбу и ушиб мягких тканей, будет оказана материальная помощь за счет предприятия.

Однако о том, какое количество снега была на крыши цеха во время обрушения, Павел Алешин затруднился ответить.

– Крыша чистится регулярно. Однако сейчас я не могу сказать, какое количество снега было в этот день на крыши цеха, так как снегопад не прекращал идти до позднего вечера, – объяснил гендиректор «Новотрнас».

Напомним, ранее сообщалось, что вечером 24 января поступило сообщение о частичном обрушении кровли вагоноремонтного завода «Новотранс». Эксперты предполагают, что причиной происшествия мог стать скопившийся на крыше снег. Сейчас на месте работают эксперты и выясняют все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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