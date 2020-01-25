25 Янв. 2020 2020-01-25T08:34:00+03:00

В Кузбассе с начало года на камеры фиксации попало 30 тысяч нарушений. ФОТО: Областная госавтоинспекция

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С начала текущего года в Кузбассе на камеры фиксации попало 30 тысяч нарушений правил дорожного движения: пересечение стоп-линий, превышение скорости, нарушение правил остановки и стоянки, а также требований сигналов светофора.

Как отмечают в полиции Кузбасса, сегодня в области установлено 170 стационарных и 96 передвижных приборов фиксации нарушений, работающих в автоматическом режиме.

А недавно в области появились устройства, которые фиксируют превышение средней скорости движения транспорта. Они работают так: на двух рубежах, удаленных друг от друга на расстоянии нескольких километров, фиксируются скорость и время прохождения транспорта, а затем в автоматическом режиме высчитывается средняя скорость и выясняется, превышает водитель установленную норму или нет.

– Всего с начала 2020 года вынесено более 30 000 постановлений о правонарушениях, выявленных камерами фиксации, – подытожили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Но не всегда штрафы и камеры спасают от сложных ситуаций на дороге. Даже допустимая скорость на трассе может быть опасно. Причина – сложные погодные условия. Поэтому полицейские рекомендуют выбирать скоростной режим, исходя из сложившихся обстоятельств, и обязательно соблюдать дистанцию между транспортными средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU