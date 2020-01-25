Водителей Кузбасса предупредили о сложной ситуации на дороге
Кузбасских водителей предупредили о сложных условиях на дороге. В субботу, 25 января, в регионе ожидаются усиление ветра до 20 метров в секунду, метели, гололед и снежные заносы.
В отделе пропаганды областной Госавтоинспекции рекомендуют автолюбителям отказаться от поездок на личных машинах и воспользоваться общественным транспортом или такси, а также отложить на некоторое время путешествия на дальние расстояния.
– Сложные погодные условия добавляют риск создания аварийных ситуаций на дороге, а значит, водителям и пешеходам необходимо предпринимать дополнительные меры предосторожности, – объясняют в ведомстве.
Также автолюбителей просят двигаться с максимально низкой скоростью, а дистанция и боковой интервал, наоборот, стоит увеличить. Пешеходы же должны переходить дорогу с предельной осторожностью. Не стоит выходить на дорогу из-за стоящего или движущегося транспорта. Прежде чем выйти на проезжую часть, следует оценить дорожную обстановку и убедиться в безопасности перехода.
ИСТОЧНИК KP.RU