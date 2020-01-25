2020-01-25T08:52:53+03:00
Общество

Водителей Кузбасса предупредили о сложной ситуации на дороге

На трассах возможны гололедица и снежные заносы
Яна ПОПОВА
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Водителей Кузбасса предупредили о сложной ситуации на дороге. ФОТО: ГИБДД Кузбасса/vk.comВодителей Кузбасса предупредили о сложной ситуации на дороге. ФОТО: ГИБДД Кузбасса/vk.com
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Кузбасских водителей предупредили о сложных условиях на дороге. В субботу, 25 января, в регионе ожидаются усиление ветра до 20 метров в секунду, метели, гололед и снежные заносы.

В отделе пропаганды областной Госавтоинспекции рекомендуют автолюбителям отказаться от поездок на личных машинах и воспользоваться общественным транспортом или такси, а также отложить на некоторое время путешествия на дальние расстояния.

– Сложные погодные условия добавляют риск создания аварийных ситуаций на дороге, а значит, водителям и пешеходам необходимо предпринимать дополнительные меры предосторожности, – объясняют в ведомстве.

Также автолюбителей просят двигаться с максимально низкой скоростью, а дистанция и боковой интервал, наоборот, стоит увеличить. Пешеходы же должны переходить дорогу с предельной осторожностью. Не стоит выходить на дорогу из-за стоящего или движущегося транспорта. Прежде чем выйти на проезжую часть, следует оценить дорожную обстановку и убедиться в безопасности перехода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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