25 Янв. 2020 2020-01-25T10:51:39+03:00

В Кузбассе эвакуировавших людей во время обрушение крыши на предприятии рабочих наградят. ФОТО: Андрей Мамаев/Instagram

Они будут отмечены руководством за проявление мужества и профессионализма

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В Кузбассе наградят рабочих, которые эвакуировали людей во время обрушения крыши на предприятии вагоноремонтного завода. Их отметят за проявление мужества и профессионализма во время чрезвычайной ситуации.

Группа компаний «Новотранс» вскоре отремонтирует вагоносборочный цех Кузбасского вагоноремонтного предприятия в Прокопьевске, у которого частично обрушилась кровля. А пока на предприятии будет открыта вторая очередь производства, куда на время ремонта переедет цех.

– Происшествие никак не отразится на работниках предприятия. Все они будут обеспечены работой и заработной платой в соответствии с выполняемыми работами. Часть сотрудников будут командированы на другие заводы холдинга, где будут проводиться ремонты перенаправленных с КВРП вагонов и колесных пар, – подчеркнул глава Прокопьевска Андрей Мамаев.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе и причину обрушения.

Отметим, во время чрезвычайно ситуации никто не пострадал. Полная эвакуация работников была проведена за секунды до обрушения под руководством бригадира вагоносборочного цеха Евгения Фартышева и мастера вагоносборочного цеха Станиславом Родионовым. Их наградят за проявление мужества и профессионализма.

ИСТОЧНИК KP.RU