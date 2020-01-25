2020-01-25T11:49:33+03:00
Происшествия

В Кузбассе наркосбытчик попался во время оборудования тайника

Он делал «закладки» с героином
Яна ПОПОВА
Поделиться:
В Кузбассе наркосбытчик попался во время оборудования тайникаВ Кузбассе наркосбытчик попался во время оборудования тайникаФото: Кирилл ЧАЩИН
Изменить размер текста:

В Кузбассе задержали наркосбытчика во время оборудования тайника. Позже служебная собака нашла у него партию наркотиков, из-за которой мужчина может отправиться на двадцать лет в тюрьму.

В полиции Кемеровской области рассказали, что им поступил сигнал – 37-летний рецидивист распространяет в Кировском районе Кемерова наркотики бесконтактным путем.

Правоохранители задержали мужчину перед тем, как он собирался сделать «закладку». В его автомобиле служебно-розыскная собака Запал нашла более 20 свертков с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что в пакетиках находится героин, общая масса которого составляет более пяти граммов – это считается крупным размером.

– В отношении задержанного следователем отдела полиции «Кировский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Теперь подозреваемый может лишиться свободы на двадцать лет, – сообщают в ГУ МВД по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кузбассе сотовая вышка рухнула на дорогу
Усиление ветра до 24 метров в секунду ожидают в воскресение в Кузбассе
В Кузбассе наркосбытчик попался во время оборудования тайника
В Кузбассе эвакуировавших людей во время обрушения крыши на предприятии рабочих наградят
За последние сутки в Кузбассе вывезли 43 тысячи кубометров снега
Водителей Кузбасса предупредили о сложной ситуации на дороге
В Кузбассе с начало года на камеры фиксации попало 30 тысяч нарушений
Пострадавшей после обрушения кровли на предприятии Прокопьевска окажут матпомощь
Кузбассовец прожил несколько дней в доме с убитым им мужчиной
Глава Прокопьевска прокомментировал обрушение крыши на предприятии города
Кузбасские актеры не поехали в Китай из-за эпидемии коронавируса
Появилось видео из цеха с рухнувшей крышей в Кузбассе
Стали известны подробности обрушения кровли кузбасского завода
Следком проводит проверку после обрушения кровли на кузбасском заводе