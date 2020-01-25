В Кузбассе наркосбытчик попался во время оборудования тайника

25 Янв. 2020 2020-01-25T11:49:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кузбассе задержали наркосбытчика во время оборудования тайника. Позже служебная собака нашла у него партию наркотиков, из-за которой мужчина может отправиться на двадцать лет в тюрьму.

В полиции Кемеровской области рассказали, что им поступил сигнал – 37-летний рецидивист распространяет в Кировском районе Кемерова наркотики бесконтактным путем.

Правоохранители задержали мужчину перед тем, как он собирался сделать «закладку». В его автомобиле служебно-розыскная собака Запал нашла более 20 свертков с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что в пакетиках находится героин, общая масса которого составляет более пяти граммов – это считается крупным размером.

– В отношении задержанного следователем отдела полиции «Кировский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Теперь подозреваемый может лишиться свободы на двадцать лет, – сообщают в ГУ МВД по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU