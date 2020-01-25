2020-01-25T13:30:33+03:00
Происшествия

В Кузбассе сотовая вышка рухнула на дорогу

Она задела движущийся автомобиль
Яна ПОПОВА
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В Кузбассе сотовая вышка рухнула на дорогу. ФОТО: Zello.АвтоКанал: Анжеро - Судженск(дороги)/vk.comВ Кузбассе сотовая вышка рухнула на дорогу. ФОТО: Zello.АвтоКанал: Анжеро - Судженск(дороги)/vk.com
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В Кузбассе сотовая вышка рухнула на проезжую часть, где двигались автомобили. Водителю, который оказался ближе всего, повезло – конструкция во время падения задела лишь бампер машины.

Видео и подробностями с места происшествия очевидцы поделились в социальных сетях. Они рассказали, что сотовая вышка упала на дорогу, проходящую по улице Солнечная в Анжеро-Судженске.

На кадрах видно, что сломанная станция лежит на земле, она полностью перекрыла движение: ее невозможно объехать, лишь обойти по заснеженной обочине. Рядом стоит автомобиль, у него сильно поврежден бампер.

К счастью, никто не пострадал, конструкция задела лишь движущийся легковой автомобиль. Подписчики паблика позавидовали везению водителю сломавшегося авто – они утверждают, что он родился в рубашке.

– Повезло водителю, что задело только бампер. Еще бы пару метров и мог бы и жизни лишиться, – пишет один из комментаторов.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Отметим, ранее специалисты отдела пропаганды предупреждали о непростых условиях, которые из-за погоды сложились на дорогах региона. Поэтому водителей просят быть более внимательными и бдительными во время движения, а также уменьшить скорость и увеличить дистанцию между машинами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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