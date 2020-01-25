2020-01-25T14:27:17+03:00
Общество

Кузбасские заключенные за год выпустили товары почти на 1,2 миллиарда рублей

На территории колоний есть цеха по производству мебели, стройматериалов, контейнеров ТКО
Яна ПОПОВА
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Кузбасские заключенные за год выпустили товары почти на 1,2 миллиарда рублейКузбасские заключенные за год выпустили товары почти на 1,2 миллиарда рублей
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Кузбасские заключенные только за 2019 год выпустили продукцию, суммарная стоимость которой составила 1 миллиард 191 миллион рублей. На территории учреждений налажены разные цеха, где производят контейнеры ТКО, шьют одежду и изготавливают мебель.

В пятницу, 24 января, в Кемерове прошло расширенное заседание коллегии по итогам деятельности уголовно-исполнительной системы региона в прошлом году.

Специалисты заметили, что количество подозреваемых и обвиняемых в области снизилось. Сейчас в колониях и следственных изоляторах ГУФСИН Кузбасса содержится 13,5 тысяч человек – это на шесть процентом меньше, чем в 2018 году.

Также год прошел без побегов, так как в учреждении установили биометрические системы распознавания личности и посты видеоконтроля, а условия содержания людей стали лучше. Например, в Мариинске по инициативе губернатора установлены две уличные площадки: спортивная – в воспитательной колонии и детская – в Доме ребенка. Вместе с тем, двум сельскохозяйственным колониям подарили два трактора общей стоимостью более 13 миллионов рублей.

Кроме того, заключенным предоставляют трудоустройство. Они занимаются выпуском сельскохозяйственной продукции, мебели и строительных материалов, шьют одежду и обувь, обрабатывают дерево и металл. В 2019 году осужденные выпустили эти товары на 1 миллиард 41 миллион рублей.

Развивается и производство металлических контейнеров для сбора ТКО и пластиковые окна. Только за прошлый год было произведено продукции на 150 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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