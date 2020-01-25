2020-01-25T15:02:40+03:00
Общество

Роспотребнадзор опроверг информацию о закрытии школ Кузбасса на карантин

За неделю ОРВИ диагностировали почти у 11 тысяч человек
Яна ПОПОВА
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Роспотребнадзор опроверг информацию о закрытии школ Кузбасса на карантинРоспотребнадзор опроверг информацию о закрытии школ Кузбасса на карантинФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Роспотребнадзора Кузбасса опроверг информацию о том, что школы региона будут закрыты на карантин. Однако только в течение недели ОРВИ диагностировали у 10890 жителей области.

В пятницу, 24 января, в социальных сетях со ссылкой на администрацию Кемерова появилась информацию о том, что образовательные учреждения Кузбасса будут закрыты на карантин из-за эпидемии ОРВИ и начнут работать лишь после официального распоряжения. Однако эту информацию в отделении Роспотребнадзора опровергли.

– Несмотря на то, что по области отмечается рост заболеваемости ОРВИ, во всех возрастных группах уровень заболеваемости ниже эпидемического порога, который составляет шесть процентов, поэтому все учреждения, в том числе и образовательные, будут работать в штатском режиме, – рассказала пресс-секретарь Роспотребнадзора Кузбасса Майя Каменева.

Отметим, ранее сообщалось, что в регионе вдвое увеличилось количество заболевших ОРВИ. Заболевание вызвали негриппозные вирусы: РС-вирусы, риновирусы, бокавирусы и вирусы парагриппа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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