Роспотребнадзор опроверг информацию о закрытии школ Кузбасса на карантин
Роспотребнадзора Кузбасса опроверг информацию о том, что школы региона будут закрыты на карантин. Однако только в течение недели ОРВИ диагностировали у 10890 жителей области.
В пятницу, 24 января, в социальных сетях со ссылкой на администрацию Кемерова появилась информацию о том, что образовательные учреждения Кузбасса будут закрыты на карантин из-за эпидемии ОРВИ и начнут работать лишь после официального распоряжения. Однако эту информацию в отделении Роспотребнадзора опровергли.
– Несмотря на то, что по области отмечается рост заболеваемости ОРВИ, во всех возрастных группах уровень заболеваемости ниже эпидемического порога, который составляет шесть процентов, поэтому все учреждения, в том числе и образовательные, будут работать в штатском режиме, – рассказала пресс-секретарь Роспотребнадзора Кузбасса Майя Каменева.
Отметим, ранее сообщалось, что в регионе вдвое увеличилось количество заболевших ОРВИ. Заболевание вызвали негриппозные вирусы: РС-вирусы, риновирусы, бокавирусы и вирусы парагриппа.
ИСТОЧНИК KP.RU