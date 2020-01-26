Десятки закрытых писем обнаружили в мусорном баке в Кемерове

26 Янв. 2020 2020-01-26T04:01:47+03:00

Их заметили прохожие в одной из контейнеров в Южном районе города

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В Кемерове в Южном районе города в одном из мусорных баков прохожие нашли десятки недоставленных закрытых писем от судебных приставов и многих других отправителей. Об этом в социальной сети рассказал один из кемеровчан, обнаруживших бумажные послания.

– Сегодня на Южном возле магазина в мусорном мешке нашел очередной сюрприз от Почты России. Письма от судебных приставов. А потом удивляемся, что счета, карты блокируются без ведома, – написал неравнодушный горожанин.

На кадрах видно, что закрытые послания наполнены официальными уведомлениями от Управления федеральных судебных приставов по Кемеровской области – на конвертах стоит штамп ведомства.

Подписчики сообщества обратили внимание на оформление писем и заметили, что пересыльщик не Почта России, а «Национальная почтовая служба».

– Это не Почта России, а «Национальная почтовая служба», если судить по штемпелю. Это абсолютно другая контора, и все вопросы надо адресовать им, – пишет один из читателей.

Другие же пользователи сети утверждают, что письма хранились на складе более двух месяцев, поэтому, по закону, организация имела право их утилизировать.

Однако пока никак официальных заявлений по поводу данного обстоятельства не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU